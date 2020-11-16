32-річна російська актриса Христина Асмус здивувала несподіваним образом

Асмус, яку звикли бачити блондинкою, раптово постала зовсім іншою.

Так, Христина опублікувала в своєму Instagram новий знімок, на якому позувала в міні-шортах з підтяжками і білій блузі з мереживом. Чорна перука з каре і яскравий макіяж з акцентом на губах і очах зробили образ ще більш незвичайним.

Відзначимо, в такому вигляді Асмус блищала в шоу «Золото Геленджика», зйомки якого проходили майже відразу після оголошення про розлучення з Гаріком Харламовим. У проекті актриса встигла приміряти безліч самих різних образів.

"Це один з моїх улюблених образів в шоу "Золото Геленджика"!! І майже кожен на майданчику говорив Як мені йде бути брюнеткою. А ви що думаєте? (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені — - прим. ред.) " - написала Христина»

Відзначимо, думки фоловерів артистки розділилися. Не всім припали до душі такі зміни. Пишуть, що артистку не впізнати. Крім того, Асмус в новому образі порівняли із зіркою серіалу "Моя прекрасна няня" Любов'ю Поліщук, яка зіграла маму няні Віки.

"Ви шикарна", " ні! Ні! І ще раз ні!!!", "Я не впізнала", "дуже ефектно🔥 👍», «брюнетка відмінно, але блондинка молодше))))", «кайф 😍 красуня!", "На цьому фото схожі Ви на чудову любов Полищук!", "Не впізнала вас спочатку. Так, образ фатальний, але блондинка м'якше, миліше, рідніше і домашнє чи що», " Христина просто супер! Красуня!",» Світліше краще, тому що ніжніше«, " Брюнетка....це щось!!!! просто космос!!! залишайтеся з такою зачіскою і в такому кольорі! Пристрасть, яскравість, енергія», «якась не природна! Лялька", " так, взагалі інфаркту мого хочете😂 залиште блонд😘», - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розфуфирена Асмус знайшла красеня на заміну Харламову, даремно часу не втрачають: "дитинко, ти...".

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