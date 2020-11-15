Дружина відомого українського танцюриста і судді "Танців з зірками" Влада Ями в шкіряному вбранні розповіла про те, як не шкодувати втраченого часу
Лілія Яма поділилася своїми роздумами в новому пості в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Дівчина підкреслила, що ніколи не потрібно жити минулим.
"Якщо наповнювати життя цікавими подіями і позитивними емоціями, то немає часу для деструктивних думок. Все у ваших руках", - написала вона.
За словами Ями, для того щоб не шкодувати про втрачений час, також важливо займатися улюбленою справою, бути добрим до світу і випромінювати любов і світло.
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Свій пост красуня також супроводила новим фото.
На ньому вона позує перед камерою в досить сміливому вбранні у вигляді шкіряного корсета, під яким видно наряд з чорної тканини. Оригінальним акцентом в її образі стала масивна підвіска з залізними шипами.
Підписники Лілії тут же відреагували на її пост.
"Яка ви кльова", "Краса", "хороші слова фото шикарне, ваші очі ... ви дуже красива браво", "згодна! Улюбленою справою, і ні про що не шкодувати! Ох буває складно", "Згодна!! Тільки вперед", - пишуть люди.
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