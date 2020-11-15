Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі здивувала несподіваним образом у спортивному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, актриса поділилася новими фото в своєму Instagram.

Незважаючи на те, що Мер'єм чекає дитину від свого нареченого – американського бізнесмена, ім'я якого вона не розкриває, актриса продовжує знаходити час і для нових зйомок. На цей раз красуня вирішила відійти від звичних гламурних образів, і показала себе в несподівано простому вбранні.

Так, на фото Мер'єм позує в темно-сірому спортивному костюмі з рожевими вставками. Однак навіть такий, здавалося б простий, образ не обійшовся без родзинки. Так, на Узерлі можна помітити стильні черевики на високій шпильці з прозорими вставками, завдяки яким взуття виглядає як босоніжки.

На знімках Узерлі сидить на низькому кріслі і прикриває руками живіт. Актриса виглядає дуже природно і невимушено.

Її шанувальники прийшли в захват від нових знімків.

"Ангел", "ти дуже красива", "красиві черевики", "я тебе так люблю", "розкішна", "Королева", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Узерлі постала перед фанатами в білій блузці, а новий образ вона доповнила капелюшком і метеликом синього кольору.

Також варто звернути увагу, що заради ніжної фотосесії Мер'єм Узерлі вирішила відмовитися від довгого волосся, а в кадрі її можна побачити з кучериками.

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