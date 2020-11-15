Британська модель Демі Роуз вразила шанувальників, посвітивши розкішною фігурою в прозорому вбранні
Як повідомляє Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
На ролику Демі Роуз позує в прозорому вбранні, прикривши солодкі місця наклейками. Не забула знаменитість і про томний погляд, елегантно дивлячись в кадр. Доповнила образ модель мокрим волоссям.
"Наряд дня", - коротко підписані кадри.
Уточнимо, що ролик знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Stories, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати кумиру про її бездоганні форми.
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Як повідомлялося до цього, британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією легендарної Кім Кардаш'ян, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте
На опублікованих кадрах Роуз позує в сукні з екстремальним декольте, яке ледь витримує значні форми красуні. Доповнити образ дівчина вирішила за допомогою елегантної зачіски і макіяжу.
А оскільки кадрами модель поділилася у себе в розділі Stories, її шанувальники могли лише мовчки спостерігати за кумиром.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер