Бразильська супермодель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила значними обсягами в тісному комбінезоні

Як повідомляє Politeka, кадр був опублікований на Instagram дівчини.

Так, Кортес позує в тісному комбінезоні, демонструючи пружні форми ззаду. Обличчя дівчини не видно, хоча це не зменшує краси знімка.

«Чертовски крута», «здається, я закохався», «нічого так задній вигляд», «бомбезні принади!», «вау, вогонь», «ти перевершила всі мої очікування, Сьюзі», «ух, фантастичний вигляд. Можна дивитися на нього вічно», «вау, неймовірно пружні форми», «Сьюзі, чому ти так довго приховувала такі принади?»,- пишуть її шанувальники.

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Зірка стояла біля вікна, красиво вигнувшись. Крихітні ліфчик і трусики, складалися з червоного мережива. Настільки пікантне маленька білизна чи приховувало найпікантніші місця, але модель це не бентежило, вона навпаки дуже любить пограти з фантазіями фанатів, іноді можна і без білизни.

Не можна не відзначити пружні сідниці зірки, які просто захоплювали своєю ідеальною формою і притягували погляд.

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