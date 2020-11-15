Актриса Ольга Сумська з роками стає все прекрасніше

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому козирнула своєю натуральною красою.

Українська "Роксолана" зробила селфі в чорному халатику з великими білими квітами. Ніжний макіяж, злегка розпатлане волосся і вдале освітлення - і, вуаля, Сумська дасть фору молодим красуням.

Одну руку зірка поставила на пояс, а іншою тримала телефон. Ольга грайливо посміхнулася в камеру, проанонсувавши в підписі свій новий проект - другий сезон серіалу "Юрчишини", зйомки над яким тільки закінчилися.

До цього Сумська розкривала подробиці про свою героїню в "Юрчишиних". Актриса показала на одному з фото, кого вона зіграла: з екранів на глядача дивилася розкішна жінка в яскраво-рожевому вбранні та блакитному капелюшку.

"Знайомтеся, це пані Тамара, яка щойно повернулася з Італії до своїх Юрчишиних. Нова роль, нові відчуття! Ну, по-перше, комедія, жанр, який я обожнюю, по-друге, супер команда, яка надихає, по-третє, моя героїня дуже екстравагантна ... Фіфа! А мої улюблені капелюхи різних кольорів - це просто мрія!», - ділилася Сумська.

Ольга нерідко виставляє фото крупним планом. Вона пишається тим, як виглядає у свій полтинник. Раніше ми повідомляли, що актриса показала себе в коричневому пальто і такого ж кольору пуловері.

"Відчувається подих зими️️🌬", - підписала фото зірка.

"Оля, ви красива жінка і прекрасна артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У мене немає слів, ти карколомна❤️❤️", " красуня😍 💐 🔥", "Оля, Вам давно пора розкривати свої секретики омолодження та догляду", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».