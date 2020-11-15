Актриса Ольга Сумська з роками стає все прекрасніше
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому козирнула своєю натуральною красою.
Українська "Роксолана" зробила селфі в чорному халатику з великими білими квітами. Ніжний макіяж, злегка розпатлане волосся і вдале освітлення - і, вуаля, Сумська дасть фору молодим красуням.
Одну руку зірка поставила на пояс, а іншою тримала телефон. Ольга грайливо посміхнулася в камеру, проанонсувавши в підписі свій новий проект - другий сезон серіалу "Юрчишини", зйомки над яким тільки закінчилися.
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До цього Сумська розкривала подробиці про свою героїню в "Юрчишиних". Актриса показала на одному з фото, кого вона зіграла: з екранів на глядача дивилася розкішна жінка в яскраво-рожевому вбранні та блакитному капелюшку.
Ольга нерідко виставляє фото крупним планом. Вона пишається тим, як виглядає у свій полтинник. Раніше ми повідомляли, що актриса показала себе в коричневому пальто і такого ж кольору пуловері.
"Відчувається подих зими️️🌬", - підписала фото зірка.
"Оля, ви красива жінка і прекрасна артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У мене немає слів, ти карколомна❤️❤️", " красуня😍 💐 🔥", "Оля, Вам давно пора розкривати свої секретики омолодження та догляду", - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».