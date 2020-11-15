Російська актриса Христина Асмус щосили заграє з чоловіками після розлучення з Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, вона не соромиться флірту з красенями і навіть показує яскраві моменти з особистого життя на сторінці в соцмережі "Instagram". Так вона виклала в сторіз ролик зі знаменитим красенем Тимуром Родрігесом.

Для зйомок нового шоу "Золото Геленджика" Христина Асмус одягла чорну перуку з зачіскою" каре", капелюшок з прозорою вуаллю і матроську блузку. Вона з'явилася в кадрі з яскравим макіяжем і червоними губами. На її плечах можна помітити лямки рюкзака.

Незабаром до неї підійшов Тимур Родрігес в білому поло, головній пов'язці і светрі, накинутому на плечі. Актор зробив грайливий вираз обличчя і звернувся до Христини, погладжуючи куточки губ.

"Привіт, крихітко, ти як?",- почав було Тимур, але його тут же перервав голос режисера, який дав нові вказівки.

Раніше стало відомо, що Христина Асмус і Гарік Харламов офіційно розлучилися, а тепер ділять спільно нажите майно. Головним камені спотикання став розкішний особняк на Рубльовці. Чотириповерховий таунхаус площею 410 квадратних метрів гуморист придбав у 2014 році. Схожі будинки в тому ж елітному районі оцінюють в 90-100 мільйонів рублів.

Довгий час в приміщеннях робили ремонт, тільки минулої весни Христина Асмус переїхала в особняк разом з семирічною дочкою Анастасією.

Нагадаємо, що Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення, кадри.

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