Погода в Україні 16 листопада засипле громадян мокрим снігом, а місцями очікується різке похолодання

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Наприклад, на західній частині України буде близько 6-9 градусів тепла, а після заходу сонця різко похолодає. Термометр покаже від 2 до 5 за Цельсієм. Сонця видно не буде - очікується сильна хмарність.

Трохи прохолодніше буде українцям, які проживають на півночі країни. Тут повітря прогріється лише до 1-6 тепла, а в Сумській області вдень буде від -1 до -3 нижче нуля. Вночі очікується похолодання до -1 + 5 за Цельсієм, а в Сумській області похолодає до -3 морозу.

Жителів Києва та області осінь сьогодні «порадує» хмарністю і теплом від 2 до 4 градусів. Ближче до вечора похолодає до 0-4 за Цельсієм.

У центральній частині України буде хмарно, місцями дощі з мокрим снігом. Пощастить жителям Вінницької та Запорізької областей. Передбачається, що вдень буде від -1 морозу до 7 тепла. Вночі похолодає: синоптики говорять про -1 і до +4 тепла.

Відносна сонячність буде на півдні України, де повітря прогріється до 5-9 градусів тепла. Вночі похолодає до 1-5 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

На східній частині України дощитиме і з мокрим снігом. Морози тут повноцінно проявлять характер: вдень від -3 до -5. Вночі очікуються аналогічні показники.

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