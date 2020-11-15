Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос вразила публіку емоційними моментами закулісся "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала бекстейдж 11 ефіру танцювального проекту (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Яскрава брюнетка разом зі своїм партнером Максом Леоновим виконала два танці: гаряче танго й атмосферний контемп з дітьми.

У першому випадку Санта козирнула ідеальною фігурою в червоній сукні з відкритою спиною, у другому постала в білому "повітряному" платті з напівпрозорої тканини.

"Backstage 1️⃣1️⃣ Танго ❤️ Контемп 🤍", - підписала кадри зірка. До речі, вона пройшла до чвертьфіналу.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Найкрасивіша жінка в світі 😍 👍 😘 "

"Краща пара Макс і Санта за всі сезони ТЗ 🔥 😘 "

"Дивишся на одному диханні... все так красиво і ніжно 🙌 💋 "

"Дуже круто!"

"Санта ну ти просто чарівна дівчина❤️ яка грація, які емоції..."

"Ти ТОП. Ти повинна перемогти, а Надя Мейхер покинути проект"

Раніше ми повідомляли, Дімопулос зачарувала ретро-образом на чорно-білому знімку. Дівчина позувала в піджаку на голе тіло, блиснувши "смачним" вирізом і довгій спідниці з майже непристойним розрізом. Доповнили лук капелюшок і рукавички.

У підписі Санта згадала маленьку дочку - зірка намагається не пропускати моменти її дорослішання, незважаючи на постійну зайнятість.

"Іноді я виринаю з цього виру тренувань, втоми і нервового напруження і дивлюся на свій світ навколо. У малятка росте волосся і зуби, вона така відкрита і цікава!😍 Дені дорослішає", - поділилася Дімопулос.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.