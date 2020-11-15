Відома модель Леоніла Гузь, облательніца титулу "Міс Україна 2018", оголилася заради пікантного образу

Як пише Politeka.net, красуня виклала відверте фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Вона постала в червоній курточці, під якою, схоже, більше нічого немає, включаючи нижню білизну.

Леоніла Гузь сфотографувалася на тлі стіни і сходових перил, розстебнувши верхній одяг і злегка приспустивши її на плечі. Таким чином модель відкрила спокусливий вигляд на практично неприкриті груди, більша частина якої, однак, зникла за кадром. Вона також зібрала волосся в хвіст, звісивши локони на плече, і млосно відкрила рот, такі великі губи - мрія практично будь-якого чоловіка.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від сміливого образу Леоніли і засипали її компліментами в коментарях під фото:

"Любов"; "чудово";" Краса, вау";" приголомшливо";" Прекрасна";" чудово, божественна краса";"щось є".

Раніше Леоніла Гузь виклала в мікроблозі не менш сміливе фото, на якому постала Гола по пояс. Красуня притиснула руки до грудей, прикривши об'ємний бюст від цікавих поглядів, але вигляд оголена частина тіла виглядає не менш спокусливо. Шкіра моделі заблищала від спалахів камер, крім того, дівчина розстебнула темно-сині джинси і розставила стрункі ноги.

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