Артисти популярного українського гумористичного проекту " Дизель шоу» постали в незвичайних образах для нового номера

Нові кадри майбутнього виступу з'явилися на офіційній сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

На фото можна побачити артистку Вікторію Булітко в образі ув'язненої, яка захоплено грає на гітарі і явно виконує щось вкрай емоційне. При цьому за її спиною стоїть суворий поліцейський.

"Вас чекає хіт, який розірвав зал Палацу «Україна». Пісня» Червона Зона " у виконанні зірки шансону Вікі корони актуальна для кожного українця. Ми не мовчимо про наболіле, ми про це жартуємо і співаємо! Давайте разом з нами!» ,- йдеться у підписі до фото.

Шанувальники гумористів тут же почали коментувати пост.

"Чекаю з нетерпінням! Пісні Вікусі найкращі", " Булитка, карантина, Корона. Які ще прізвища ховаються в цій прекрасній дівчині?", "Чекаємо п'ятницю, дуже", "буду чекати", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що зірка «Дизель шоу» Яна Глущенко показала нового члена сім'ї.

Знаменита українська блондинка зарядила позитивом своїх шанувальників. Красуня поділилася радісною новиною і підкріпила її свіжими фото.

Глущенко нещодавно взяла собі в будинок красивого цуценя, яким, ймовірно, сама не може намилуватися. Артистка позувала на вулиці, надівши жовту шапку і помаранчеву куртку.

Вона по черзі взяла в руки малюків, коли вибирала, і щасливо посміхалася.

Нагадавши, у зірки " Дизель шоу "поповнення в родині, з'явилися фото малюка:" схожі...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Булітко вразила наповал розкішним виглядом в перуці і пікантній сукні: «Шалена імператриця».

Також Politeka писала, що зірки " Дизель шоу "ошелешили перевтіленнями для яскравого номера:"Кур'єри, будьте обережні".