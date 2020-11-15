Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала спекотну примірку кращих образів

Даша вирішила показати на своїй сторінці в Instagram палкі образи в спеціальному відео. За словами співачки, вона обожнює надихаючі інтерв'ю, саме ті, які змушують приймати одні з найважливіших рішень в житті. Саме тому їй подобається дізнаватися щось нове.

Кругообіг речей - найкраще, що ми можемо зробити для планети, вважає Даша. У 21-му столітті неможливо ігнорувати рух, якому слідує весь світ. Ми за усвідомлене споживання. Тому артистка вирішила приєднатися до групи, яка займається реорганізацією і поданням речей, що побували у вжитку.

Також Даша привела в приклад кілька надихаючих цитат:

"Мені здається, що зараз занадто багато всього. Ви знаєте, деякі просто спалюють одяг. Не тому, що намагаються щось довести, а тому, що одягу занадто багато. Так навіщо ж стільки виробляти?».

"Це чудово-давати нове життя старому одязі і носити його знову. У цей час криз і плутанини, що може бути краще? Одягу занадто багато, і не вистачає людей, щоб її носити".

Фанати не залишилися осторонь:

«Дашка Сексихатовна!❤ ️ ; Обожнююююююю🖤; не повторна та не перевершина😉 👌; червона сукня просто вогонь. Я в захваті; яка ж ти красива😭 😍 😍 😍 😍 🥰; плаття просто відпад😍; Даша, ну не можна ж бути красивою такою. Моє особисте захоплення; Красопеточка👍 👏; шикарна жінка!!!🔥 👌 💃Життя прекрасне і навіть під час криз;))».

Також ми писали, що Даша почала знову займатися в спортзалі, про що активно повідомляє в соціальній мережі Instagram, показує ролики з тренувань і розповідає про корисні вправи. Астаф'єва вже давно займається в залі, проте багато разів робила тривалі перерви. Нещодавно ефектна брюнетка вразила мережу заняттями в чорному костюмі.

Так, Даша в спортивному костюмі, що складається з топа і лосин зі спеціальним взуттям, показала топ своїх кращих вправ для рук, стегон і преса:

"Функціональне тренування з @tarasevych_inna в @tsarsky легше роботи над собою, напевно, тільки робота в декреті 😅 😅 😅 чотири кола нон-стоп по 20р», - пише Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі