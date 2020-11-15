Екс-учасниця колективу " ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва зачарувала новим образом



Як передає Politeka.net, свіжий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У натовпі, де кожен кричить, найбільше привертає увагу той, хто мовчить", - зазначила співачка у підписі до фото.

На кадрі Джанабаєва постала в досить романтичному образі. Її стримана посмішка і пронизливий погляд просто зачаровує.

Шанувальники оцінили не тільки філософські слова Альбіни, але і її чарівну зовнішність.

"Мовчання золото", "Яка ж вона красива", "найкраща", "Як вона мені подобається. Обожнюю", " мила, світла, яскрава!", "Неймовірна красуня! Найкраща!", "Красива !! Хто той чи Та хто зіпсував вам настрій??? Ви сильна !!! Все Буде Добре!",- писали в коментарях під її постом.

Раніше дружина Меладзе розмістила пару фотографій в загадковому образі - їй візажисти намалювали веснянки на обличчі. Також їй зробили хвилясту укладку, що додало чарівності співачці.

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