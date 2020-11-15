Екс-учасниця колективу " ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва зачарувала новим образом
Як передає Politeka.net, свіжий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"У натовпі, де кожен кричить, найбільше привертає увагу той, хто мовчить", - зазначила співачка у підписі до фото.
На кадрі Джанабаєва постала в досить романтичному образі. Її стримана посмішка і пронизливий погляд просто зачаровує.
Шанувальники оцінили не тільки філософські слова Альбіни, але і її чарівну зовнішність.
Пристрасна Дженніфер Лопес позбавила дару мови виглядом в прозорому костюмі: тканина ось-ось лопне
Принц Чарльз не поступиться престолом, Вільяму нічого не світить: "Так довго чекав, коли..."
Великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "Ми втратили..."
Посилення карантину: що буде з вузами і коледжами, термінова заява МОН, «з 16 листопада…»
"Мовчання золото", "Яка ж вона красива", "найкраща", "Як вона мені подобається. Обожнюю", " мила, світла, яскрава!", "Неймовірна красуня! Найкраща!", "Красива !! Хто той чи Та хто зіпсував вам настрій??? Ви сильна !!! Все Буде Добре!",- писали в коментарях під її постом.
Раніше дружина Меладзе розмістила пару фотографій в загадковому образі - їй візажисти намалювали веснянки на обличчі. Також їй зробили хвилясту укладку, що додало чарівності співачці.
Нагадавши, безсоромна екс - "ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».
Також Politeka писала, Джанабаєва підкорила зовнішнім виглядом в білому, Меладзе так пощастило: "Альбін, ну як можна..."
А ще Politeka повідомляла, Джанабаєва в нескромному корсеті блиснула "дарами природи": "дуже схожа з Тетяною Котовою".