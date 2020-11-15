Клієнтка не може домогтися від ПриватБанку повернення особистих коштів

Про це вона розповіла у відгуку, який опублікувала на тематичному порталі Мінфін.

Так, вона залишала заявку на повернення коштів за неодержаною послугою і надала банку пакет необхідних документів.

"Менше суму банк повернув відразу, але із застереженням, якщо суперечка з платіжною системою буде програна, то вони її з мене спишуть. У підсумку, через майже два з половиною місяці мені прийшло повідомлення, що рішення на мою користь і на карту повернули і другою суму. Однак, пройшло 10 днів і банк з мене списав ту суму, що була зарахована достроково, мотивуючи це тим, що по даній заявці рішення не на мою користь", - розповіла дівчина в негативному відгуку.

Вона в подиві від рішення банку, оскільки воно суперечить вердикту по другій заявці на повернення коштів.

"Моєму здивуванню і обуренню немає меж ... як таке взагалі можливо?! Одна ситуація, транзакції, які йшли пакетом, і суперечать один одному по ним рішення. У чат підтримки відписують шаблонами при цьому ні на одне питання відповідь не була отримана, тому що співробітники некомпетентні і навіть підключився фахівець з якості відписував все тими ж шаблонами... для чого взагалі така служба підтримки потрібна?!",- задається вона питанням.

Крім цього, співробітники Банку в самій заявці на повернення написали, що клієнтка не отримала послугу нібито через "технічний збій", тому повернення коштів під питанням.

"Який збій?! Або для фахівців даного банку неотримана оплачена послуга і збій це одне і те ж?! Не рекомендую співпрацювати або якось взагалі зв'язуватися з ПриватБанком", - емоційно резюмувала клієнтка у своєму негативному відгуку.

"За вашим зверненням були сформовані запити до міжнародної платіжної системи на опротестування операцій. Ми завжди робимо все можливе, щоб запит було розглянуто на користь клієнта. Щодо вашого листа, то наші колеги його бачать та після підготовки необхідної інформації вам буде відправлена відповідь на електронну пошту про результати даних запитів", - відповів на скаргу представник Державного банку.

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