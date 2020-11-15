Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес захопила підтягнутими формами в світлому бікіні

51-річна знаменитість вражає публіку під час кожного виходу в світ. Кожен образ Лопес привертає увагу до себе, адже сама вона виглядає помітно молодше, ніж на свій вік. Про це пише Politeka.net. У мережі щодня обговорюють план харчування знаменитості, яка славиться підтягнутою формою.

Дієтолог Лопес зазначає в свою чергу, що незважаючи на досить суворі обмеження в харчуванні, артистка дозволяє собі їсти солодке раз на тиждень. Її улюблені десерти-морозиво з шоколадною крихтою, вівсяні печива з шоколадом і просто чистий шоколад. В іншому Дженніфер дотримується правил здорового харчування.

Вона не п'є алкоголь, чай і каву, вважаючи, що вони зіпсують її шкіру і зроблять ту тьмяною. Також Лопес кожен день займається в залі і навіть в свій день народження може піти на тренування.

Як видно на фото, представлених на фан-акаунті, артистці є що показати. Вона виглядає років на двадцять молодше і навіть в простому купальнику і без фотошопу може здивувати публіку сяючим виглядом.

Також на фото, недавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер і правда чудово стежить за собою, а її шкіра дуже підтягнута і доглянута. Знаменитість зовсім не виглядає на свій вік, тому може дозволити собі пікантні деталі в нарядах. Наприклад, оголена спина і глибоке декольте без зайвої демонстрації бюста.

Навіть так нове фото виявилося гаряче обговорюваним серед шанувальників:

"Розкішна жінка, на неї треба рівнятися❤️❤️; щасливої неділі красивого дня; красива і дуже приваблива жінка, просто таки ідеальна💜 Ей, ти ж нічого не приховала?💜 💋 ; мені здається, ніби ви не знаєте, що таке старість💋; щасливої неділі, я не буду занадто грати з тобою👍 👌 👊; така красива🌹 😘 😘; хмммм щасливої неділі. Спасибі за тебе :); чарівна і мила спонтанна чудова леді любов 💕».

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