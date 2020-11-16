Відносини зірок на паркеті і поза камерами цікавлять шанувальників кожен новий сезон

Під час кожного сезону «Танців з зірками» є пара, яка зав'язала стосунки на паркеті або якій приписували романтичні стосунки самі фанати. Багато артистів ретельно приховували будь-який зв'язок на шоу, але через деякий час все ж розкривали правду. В інтерв'ю "КП» артисти розкрили правду, що було правдою, а що вигадкою, пов'язаною з їхнім особистим життям.

Відносини Сергія Мельника і Анни Різатдінової зацікавили мережу після того, як пара дала неоднозначне інтерв'ю.

"Поруч з Сергієм відчуваю себе дівчинкою. Між нами почали зароджуватися романтичні стосунки " - сказала тоді Анна і спровокувала безліч пліток.

До проекту вони один одного не знала, але коли на шоу був вечір випускників за участю героїв минулого сезону, Анна повинна була танцювати з Сергієм і його партнеркою Аделіною Делі.

"Ми не актори з Сергієм. Тому робіть висновки самі. Нехай все йде своєю чергою. А далі-час покаже", - розповіла Різатдінова, натякаючи на те, що їх роман не був придуманий продюсерами шоу.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар в 2007 році зустрілися на паркеті, де їх почуття спалахнули фактично відразу. Після шоу зірки навіть зіграли весілля в Ріо-де-Жанейро. Артисти захотіли слідувати традиціям і влаштували святкування за звичаями Ріо. Через три роки пара розлучилася, але зберегла теплі стосунки. Один одного зірки згадують на публіці дуже тепло і без скандалів.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий також зіграли весілля після шоу. Зустрілися артисти в 2011 році. За словами Лілії, це був інтерес з першого погляду, вона відразу зазначила, що чоловік був променистий і дуже яскравий зі своєю посмішкою.

"Мене дуже підкупили його працьовитість і цілеспрямованість. І жодного разу я про це не пошкодувала», - розповіла Лілія. На паркеті зірки були професіоналами і не починали романтичних стосунків.

Лише після фіналу і спеціальної паузи пара зрозуміла, що хоче бути разом. У грудні того ж року вони зіграли весілля. У пари вже росте двоє дочок, яких самі артисти показують в Instagram, захоплюючи сімейною ідилією.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар підігрівали інтерес до своєї пари кожен раз, коли виходили на паркет.

Коли артисти проходили тренування в Грузії, вони спровокували дані чутки, адже також провели разом кілька репетицій з місцевими хореографами, прогулялися по місту і відвідали сірчані лазні. Незважаючи на плітки Вікторія чітко дала зрозуміти, що у неї вже є коханий. Про Дікусара вона говорила досить просто:

«У нас є роман, але тільки на паркеті. Я, так би мовити, не самотня. Можуть всі розслабитися. Навіть Дікусар"» З колегою по танцях вона зберегла дружні стосунки і навіть підтримує спілкування.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич були дуже обговорюваними в мережі через самих шанувальників. Їх танці були настільки чуттєвими на паркеті, що народна чутка майже відразу ж пов'язала їх романтичними відносинами.

"Це більше робота, робота, робота. Звичайно ж, ми багато спілкуємося і спілкуємося досить добре", - підкреслювала Юлія, розповідаючи про дружні стосунки. Після проекту виявилося, що зірки і правда були лише товаришами і залишилися ними, але завершивши шоу більше не викладали спільних знімків в мережі.

Ксенія Мішина і Євген Кот також потрапили під приціл фанатів. І хоча у Євгена була дружина, користувачів мережі це не зупинило. Під час фінального танцю Катерина Кухар нібито навіть угледіла між ними поцілунок, на що Ксенія відразу уточнила - це тільки танцювальна історія.

Пара перемогла на шоу "Танці з зірками" в 2019 році, і кожен став жити своїм особистим життям – чоловік продовжує займатися танцями і живе з дружиною, а Ксенія, як відомо, стала першою «Холостячкою» нового проекту від «СТБ». Зараз їй належить вибрати свого коханого.

Наталя Могилевська і Влад Яма були однією з тих пар, відносини між якими викликали справжню бурю в мережі. Романтичні погляди зірок не залишили нікого байдужими, адже в момент їх виступу, здавалося, не залишилося жодної людини, хто б не знав про їхні пристрасті на паркеті.

"Чи був у нас з Наташею роман? Так, звичайно, був,» - сказав В інтерв'ю Яма, проте фразу вирвали з контексту і вивернули в мережі по-своєму, тому чутки поширилися з новою силою. У наступному інтерв'ю чоловік підкреслив, що між ним і Наташею ніколи не було любовних відносин.

"Між нами тільки дружба і повага» - зазначив пізніше танцюрист, спростовуючи плітки.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова викликали пліток не менше за інших, незважаючи на свої стосунки. На той момент чоловік тільки розлучався з першою дружиною і почав участь в шоу. За словами Гвоздьової, ці чутки негативно вплинули не тільки на її репутацію, але і на відносини в сім'ї. Їй довелося важко в цей період разом з чоловіком.

Скандал Остапчука з його першою дружиною був дуже серйозним і обговорюваним в мережі, тому Ілоні довелося ретельно уникати уваги преси і шанувальників. Після шоу зірки не спілкуються. Ось як говорила про Остапчука артистка в одному зі своїх інтерв'ю:

"На проекті "Танці з зірками" своєю заявою про розлучення Володимир Остапчук завдав моральну травму мені і моїй родині, а також поставив пляму на моїй репутації - це факт».

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