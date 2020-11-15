Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк затіяла інтелектуальний діалог зі своїми підписниками

Нова публікація з'явилася в особистому Instagram Анни Заворотнюк.

Так, дочка "моєї прекрасної няні" постала перед фанатами в абсолютно новому образі.

Для яскравого кадру Анна Заворотнюк одягла картату сукню, шкіряну куртку і доповнила образ таким же беретом, за допомогою якого дівчина акцентувала яскравий макіяж і пишну зачіску.

"Як же наш світ прикрашають шедеври, створені художниками, скульптурами, архітекторами. Вони нас надихають, радують і ми ними захоплюємося. Наше життя не було б таким наповненим, цікавим і емоційним без мистецтва. Ви часто питаєте що мене надихає на мої образи і фотографії. Так ось це картини, Архітектура, книги, поезія, люди, природа, мода, Музика. А що вас надихає?",- запитала дочка онкохворої Заворотнюк у своїх фанатів.

"Надихає живопис і твій профіль в Інстаграме", " Анюта, ну просто красуня!", "Ви надихаєте нас"," Ну не можна бути на світі красивою такою) я коли вас слухаю, нічого не чую, а тільки розглядаю", " надихаєте ви,багато інших блогери, артисти і звичайно ж природа. Ганнуся, ти як завжди", "все ідеально і прекрасно, але, єдине кінчики волосся, їх потрібно трошки хоча б підрівняти, щоб був вигляд більш здоровим", "Ганнуся, красуня! Образ дуже йде! Дуже, Ганнуся, дуже йде бере, і взагалі шкіряні речі дуже йдуть!",- написали шанувальники під публікацією дочки актриси.

Раніше Анна Заворотнюк позувала в білій футболці і в'язаній вовняній жилетці молочного відтінку, а також шкіряних чорних штанях.

З ідеально укладеним розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і сонцезахисними окулярами в руках Анна стояла біля осінньої інсталяції: на зваленій в купу соломі лежали помаранчеві гарбузи різного розміру і форми.

"З дарами осені, залишайте осінні смайли в коментарях", - підписала фото зірка.

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