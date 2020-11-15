Український продюсер і репер Потап яскраво провів вихідний разом з сином

Як передає Politeka.net, він показав розваги з 12-річним сином Андрієм на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Хлопчик зображений на вулиці в куртці, чорній толстовці з принтом, шортах і спортивних термо-штанях. Сам надів куртку патріотичного синьо-жовтого забарвлення. Обидва Потапенка вийшли на вулицю в схожих червоних шапках.

Андрій застиг на асфальті, наступивши на м'яч - судячи з усього, батько і син вибралися разом пограти у футбол. Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) завмер на одній нозі і з руками в кишенях куртки.

"Прикрасили вихідні одягом і спортом! @potapchiq, а як у вас??",- поцікавився Потап в описі до знімка.

Користувачі соціальних мереж висловили свою думку про сімейне дозвілля музиканта і звернули увагу, що Насті Каменських немає в кадрі:

"Яскраві пацани"; "Мені от цікаво ви втрьох з Настею і Андрієм гуляєте?"; "Просто красунчики😁"; "Батя і то в бутсах🤣"; "Здорово, коли батько і син на одній хвилі💯 👍 👍"; " які ви Класні. 🙌 "; "Вже ростом як батька🔥 😁"; "клас! Але так вже хочеться побачити маленьку принцесу, доньку, копію Насті, таку гарненьку кучеряшку! Не уявляю по іншому!"; "Малої подорослішав)"; " самий відмінний ТАТО 😍"; "Симпатяга і серцеїд ростет"; " красивий синуля!"; "Потапчик, дуже хороший батько! Таким же і залишайся!!!".

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських, заінтригувавши подією, на яку всі чекали: "вже зовсім скоро"

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