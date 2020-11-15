Українцям не вистачає мінімальної пенсії навіть на покупку продуктів

Про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

За даними статистики, реальний розмір прожиткового мінімуму для українських пенсіонерів становить 3170 гривень, з яких на продукти витрачається не менше 1479 гривень.

Незважаючи на всі ці розрахунки, мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1712 гривень, і ця сума на 1458 гривень менше необхідної для нормального життя.

Так, в Мінсоцполітики вирішили проаналізувати вартості товарів і послуг споживчого кошика на вересень 2020 року, але розрахунки відомства не включають в себе цілий ряд витрат, наприклад, вартість інтернету, мобільного зв'язку, деяких продуктів і послуг.

Що стосується розміру середньої пенсії по Україні, то він становить близько 3500 гривень, і вона відповідає реальному розміру прожиткового мінімуму.

Раніше ми розповідали про запуск накопичувальної пенсійної системи, яка може спричинити за собою деякі проблеми.

Вже наступного року працюючим українцям віком до 50 років доведеться щомісяця віддавати по 4% із зарплати на спецрахунок. Ці гроші будуть накопичуватися і українці зможуть їх зняти по досягненню 60-річного віку.

Однак, як стверджують експерти, якщо українці отримуватимуть зарплати по 10 тисяч, то вони в кращому випадку можуть розраховувати на другу виплату в розмірі 400 грн.

Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно в два рази довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

Також Politeka писала, що пенсії в Україні масово уріжуть, хто постраждає найбільше.