Наступаюча зима порадує українців снігом і морозами
Про це пише Обозреватель.
За словами синоптика Леоніда Горбаня, в період з 14 листопада до кінця місяця "температура буде тричі йти в мінус". І серйозне похолодання варто очікувати 19-20 листопада, 24-25 листопада і 28-29 листопада.
Більш того, як запевняє фахівець, серйозні морози очікуються на "Миколая", а "перша семиденка грудня буде з плюсовою температурою, +4... +5 градусів".
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З 18 по 28 грудня очікується тривалий морозний період, коли температура повітря буде опускатися на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня та 27-28 грудня можливий снігопад. За прогнозом Горбаня, в день святого Миколая в Україні буде мороз і сніг.
Але "Зимова казка" швидко закінчиться, оскільки до Нового року очікується відлига і збільшення температури до +3 градусів.
31 грудня буде плюсова погода, а напередодні можливі дощі зі снігом.
Інший експерт Володимир Деркач запевняє, що у другій половині листопада погода в Україні буде мінливою: жителів країни очікують як рясні дощі, так і сильне похолодання зі снігом.
Ближче до 15 грудня в Україні можуть встановитися плюсові температури, але на Миколая, 19 грудня, можливий нічний мороз.
У період з 20 грудня народний синоптик спрогнозував аномально теплу погоду, яку він назвав "зимовим бабиним літом".
У Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.
Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
Фахівці хоч і прогнозують аномальну погоду, але вона точно не буде тепліше зими 2019 року.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".