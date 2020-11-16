Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе, захопивши фанатів

На фото красуня позувала в світлому купальнику, стоячи на березі моря. Волосся у Квітко були розпущеними, Анастасія взялася за них рукою. Дівчина без сорому демонструвала розкішне засмагле тіло і пишні груди, які прямо випирала на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили 2600 лайків і написали коментарі:

"Пишність краси"," ти супер хороша"," красиве відмінне тіло"," Моя любов, Ти красива"," Топ чудових спокусливих котиків, ідеальних для красивої жінки", " Вау. Та Ти виглядаєш так фантастично", "я закохався в принцесу", "ти в моєму серці моя богиня","Анастасія, ти вершина спокуси", красиві ніжки, красиві груди, як красиво і солодко".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала незвично пишні форми в бікіні "зебрі".

Так, на пляжі цього разу Квітко вирішила пограти під час зйомки, влаштованої спеціально для реклами енергетичного напою, представником якого вона є. Дівчина розпустила довгі локони і прогулялася на узбережжі в тонкому бікіні з принтом зебри.

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