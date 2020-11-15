Російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася секретами своєї краси

Як передає Politeka.net, відповідний пост знаменитість опублікували на своїй сторінці в Instagram.

"Якби мені хтось сказав, що в 42 я буду виглядати і відчувати себе краще, ніж в 24 - я ні за щоб не повірила", - поділилася Чехова.

На підтвердження своїх слів, телеведуча поділилася знімкам в бікіні.

За її словами, її феноменальна зовнішність далася їй непросто і їй доводилося вдаватися до допомоги фахівців.

"Мені приємно усвідомлювати, що в 42, я заслужила саме таке обличчя і тіло!",- розповіла Анфіса.

Шанувальники таким визнанням телеведучої були натхнені і підписалися по кожним її словом в коментарях.



"Блаженство", " Красуня! І фігура, і мислення і робота над собою 👌 👍 просто супер! Поважаю і люблю", "шикарна жінка", "спасибі, велике!!! Що нас жінок, просвіщаєш.) Красуня!",- писали під постом Чехової.

Нагадаємо, схудла Чехова в "Хижому" бікіні розохотила райськими видами

А ще Politeka писала, що пустотливий вітер задер плаття Анфіси Чехової, чоловіки заціпеніли від щастя

Також Politeka повідомляла, що Чехова вразила схудлим видом на Мальдівах, показові кадри



