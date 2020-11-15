Російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася секретами своєї краси
Як передає Politeka.net, відповідний пост знаменитість опублікували на своїй сторінці в Instagram.
"Якби мені хтось сказав, що в 42 я буду виглядати і відчувати себе краще, ніж в 24 - я ні за щоб не повірила", - поділилася Чехова.
На підтвердження своїх слів, телеведуча поділилася знімкам в бікіні.
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За її словами, її феноменальна зовнішність далася їй непросто і їй доводилося вдаватися до допомоги фахівців.
"Мені приємно усвідомлювати, що в 42, я заслужила саме таке обличчя і тіло!",- розповіла Анфіса.
Шанувальники таким визнанням телеведучої були натхнені і підписалися по кожним її словом в коментарях.
"Блаженство", " Красуня! І фігура, і мислення і робота над собою 👌 👍 просто супер! Поважаю і люблю", "шикарна жінка", "спасибі, велике!!! Що нас жінок, просвіщаєш.) Красуня!",- писали під постом Чехової.
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