Тетяна Кравченко, незважаючи на щільний графік, продовжує підтримувати зв'язок з шанувальниками

Так, нове фото зірки "Сватів" з'явилося на фан-сторінці в Instagram, яка присвячена виключно Тетяні Кравченко.

Валюха зі "Сватів" постала перед своїми фанатами в незвичайному образі: актриса з яскравим макіяжем і звичною зачіскою засвітилася в чорній вишиванці.

"Приємна зустріч", - йдеться в підписі до знімка, на якому Тетяна Кравченко позує, мабуть, зі своєю подругою і колегою по знімальному майданчику.

Поява Тетяни Кравченко у вишиванці припала до душі шанувальникам, і вони залишили десятки захоплених коментарів під публікацією в Instagram.

"Гарні ви, гарні", "ви Класні дівчатка", "Тетяна, дуже раді Вас бачити", "Танюша ви просто мій ідеал. Дай вам бог всіх благ і найголовніше здоров'я море", "Красавішни", "ви дуже хороша актриса і така домашня жінка, дай вам бог здоров'я і творчих успіхів", "Боже, як же я вас люблю", "Добрий день вам, хочу зізнатися вам в симпатії. Серіал "Свати" вкотре йде на українському телебаченні, і зіграна вами Валюха настільки реальна в житті, 75% українських жінок, ви всіма улюблена "жінка" як чоловіками(багато заздрять Івану), а жінки поважають за ваш гумор. Ви велика розумниця", - написали фанати під публікацією в Instagram.

зі зйомок фільму "Свати", в якому зображені Людмила Артем'єва і Тетяна Кравченко. Це можна зрозуміти по тому, що навпроти неї і Тетяни Кравченко, якій в серіалі дісталася роль полюбилася глядачам Валюхи Будько, встановлена кінокамера.

Актриси сидять поруч за столом і щось обговорюють. На столі стоїть комп'ютер і розкидано багато паперів з ручками. Татяна, що сидить за клавіатурою щось гаряче доводить Людмилі, причому, Артем'єва явно незадоволена. Її обличчя аж перекосило, фанати звернули увагу на гримасу знаменитості.

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