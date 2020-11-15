Російська актриса Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах студії "Квартал 95", поділилася з шанувальниками яскравим кадром
"Кольору не вистачає. Додавай в коментарях колір, якого на картинці немає", - звернулася Анастасія до своїх шанувальників у підписі до посту.
Шанувальники актриси не тільки поділилися своїми ідеями для її образу, але і розхвалили її зовнішність.
"Дивлюся фільм королева краси. Настя, ви шикарна", " тут офігенно все!", "О, мої треники з дитинства", "дівчина, мрія", " шикарне фото", "Відразу згадалися Міньйони з таким поєднанням", - писали під постом Задорожної.
Пристрасна Анджеліна Джолі переборщила з розрізом на сукні, завороживши дикою красою: мрія мільйонів
Шалена Ана Чері залізла у воду без купальника, убивши наповал гарячим виглядом: "За 15 хвилин до…"
Російська Кардашьян показала райську насолоду на пляжі, вульгарний купальник нічого не приховав: "Моя королева"
"Йому крутіше було з лисиною": вперше за 19 років Кошовий з "Квартал 95" заріс шевелюрою і бородою, кадри " бунту"
Раніше актриса показала фото, на якому позувала у себе вдома. Незважаючи на не саму гламурну атмосферу навколо Задорожна була одягнена в розкішне біле плаття з відкритою спиною і глибоким вирізом на стегні.
Нагадаємо, зірка фільмів «Квартал 95 " у червоній сукні змусила чоловіків втратити розум
Також Politeka повідомляла, що грайлива зірка фільмів "Квартал 95" у кашкеті показала, як заводить нові знайомства
А ще Politeka писала, що нагадала зірка фільмів "Квартал 95" в прозорій сукні плюхнулася на землю