Російська актриса Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах студії "Квартал 95", поділилася з шанувальниками яскравим кадром

Як передає Politeka.net, новий знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Кольору не вистачає. Додавай в коментарях колір, якого на картинці немає", - звернулася Анастасія до своїх шанувальників у підписі до посту.
На опублікованому знімку актриса постала в лосинах синього кольору, жовтому піджаку і білосніжній майці, яка відкрила шикарне декольте Анастасії.

Шанувальники актриси не тільки поділилися своїми ідеями для її образу, але і розхвалили її зовнішність.

"Дивлюся фільм королева краси. Настя, ви шикарна", " тут офігенно все!", "О, мої треники з дитинства", "дівчина, мрія", " шикарне фото", "Відразу згадалися Міньйони з таким поєднанням", - писали під постом Задорожної.

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Раніше актриса показала фото, на якому позувала у себе вдома. Незважаючи на не саму гламурну атмосферу навколо Задорожна була одягнена в розкішне біле плаття з відкритою спиною і глибоким вирізом на стегні.

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