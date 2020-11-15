Російська актриса Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах студії "Квартал 95", поділилася з шанувальниками яскравим кадром

На опублікованому знімку актриса постала в лосинах синього кольору, жовтому піджаку і білосніжній майці, яка відкрила шикарне декольте Анастасії.

Шанувальники актриси не тільки поділилися своїми ідеями для її образу, але і розхвалили її зовнішність."Дивлюся фільм королева краси. Настя, ви шикарна", " тут офігенно все!", "О, мої треники з дитинства", "дівчина, мрія", " шикарне фото", "Відразу згадалися Міньйони з таким поєднанням", - писали під постом Задорожної.