"Такі показники можуть призвести до ризиків, пов'язаних з виплатою пенсій..."

Розкрито нюанси запуску накопичувальної пенсійної системи в 2021 році

Про це пише Обозреватель.

Вже наступного року працюючим українцям віком до 50 років доведеться щомісяця віддавати по 4% із зарплати на спецрахунок.

Ці гроші будуть накопичуватися і українці зможуть їх зняти по досягненню 60-річного віку.

Однак, як стверджують експерти, якщо українці отримуватимуть зарплати по 10 тисяч, то вони у кращому випадку можуть розраховувати на другу виплату в розмірі 400 грн.

Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно в два рази довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн.

"Мова про гідну пенсію взагалі не йде", - попереджає аналітик Лідія Ткаченко.

У Комітеті з питань антикорупційної політики попередили, що накопичувальна пенсійна система може стати черговою пірамідою. У Мінсоцполітики ж хочуть фінансувати "другу" пенсію за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і в ПФУ, і ще 2% зберуть з ЄСВ і 2% з ПДФО. Але не варто забувати, що борг перед фондом зростає і зараз становить понад 20 млрд гривень. І такі показники можуть призвести до "ризиків, пов'язаних з виплатою пенсій". А наступного року дефіцит ПФУ може зрости до 204 млрд.

"Зібрати гроші, запустити збір внесків легко. Інша справа,що з цими внесками робити. Коли була реформа 2011 року, серйозно розглядали запуск накопичувального рівня. Але тоді Кабмін зупинило те, що гроші не було куди інвестувати. У той час не змогли створити жодного інвестиційного проекту, в який можна було б вкласти пенсійні гроші. Зараз уряд дуже легко до цього ставиться. Запустити можна, а далі що? Велика відповідальність з тим, куди вкладати ці гроші", - попереджає аналітик Лідія Ткаченко.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке все змінить для громадян. Так, в нашій країні тепер діятиме політика "єдиного звернення".

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу, адже після звернення до ПФУ достатньо написати заяву для відкриття спецрахунку, куди надходитимуть гроші від держави.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми.

Також Politeka писала, що пенсії в Україні масово уріжуть, хто постраждає найбільше.