Що чекає українців під Новий Рік

Курс гривні продовжить просідати по відношенню долару

Таким прогнозом на кінець 2020 року поділилися експерти в коментарі "РБК Украина".

На думку аналітиків, курс втримається в межах 28,10-28,50 гривень за долар тільки до кінця листопада.

"До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10 - 28,50 гривень/Долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", - упевнений Ярослав кабін.

Водночас фінансовий аналітик Тарас Котович запевняє, що вартість американської валюти в обмінниках не перевищить 29 гривень за долар.

Варто відзначити, що в Кабміні також впевнені в стабілізації курсу гривні до кінця 2020 року - українська валюта буде перебувати в межах 27-28 грн/$ і навряд чи перевищить 29 грн/$.

Нагадаємо, економіст Андрій Новак висловив упевненість в тому, що в Україні навмисно намагаються підняти курс долара. За його словами, здешевлення гривні вигідне українським експортерам. "Якщо йти за такою логікою, то ще краще буде курс 35, а ще краще - 40. Ясно, що таку логіку в уста президента вкладають ті, кому це потрібно. Тому що експортерів чим дорожче валюта, тим краще. У нас досі відсутня державна економічна політика, яка була б підпорядкована хоч якійсь стратегії. Ось, звідки всі наші біди", - зазначив експерт. Також ми повідомляли, що в Україні на сьогодні відсутні передумови для стрімкого падіння курсу, тому гривня буде втрачати в ціні поступово. В умовах пандемії, гривня показує досить середню девальвацію, адже є валюти, які знецінюються набагато стрімкіше.

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