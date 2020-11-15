Курс гривні продовжить просідати по відношенню долару
Таким прогнозом на кінець 2020 року поділилися експерти в коментарі "РБК Украина".
На думку аналітиків, курс втримається в межах 28,10-28,50 гривень за долар тільки до кінця листопада.
"До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10 - 28,50 гривень/Долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", - упевнений Ярослав кабін.
"Ну, Надюха, даєш": пекуча Дорофєєва без сорому здалася в нижній білизні, Віру Брежнєву аж прорвало
Алентова з "Москва сльозам не вірить", Машна з "Гардемаринів", Леонтьєв та інші кумири, яких більше не впізнати: фото після пластики
Посилення карантину: що буде з вузами і коледжами, термінова заява МОН, «з 16 листопада…»
"Йому крутіше було з лисиною": вперше за 19 років Кошовий з "Квартал 95" заріс шевелюрою і бородою, кадри " бунту"
Водночас фінансовий аналітик Тарас Котович запевняє, що вартість американської валюти в обмінниках не перевищить 29 гривень за долар.
Варто відзначити, що в Кабміні також впевнені в стабілізації курсу гривні до кінця 2020 року - українська валюта буде перебувати в межах 27-28 грн/$ і навряд чи перевищить 29 грн/$.
"Якщо йти за такою логікою, то ще краще буде курс 35, а ще краще - 40. Ясно, що таку логіку в уста президента вкладають ті, кому це потрібно. Тому що експортерів чим дорожче валюта, тим краще. У нас досі відсутня державна економічна політика, яка була б підпорядкована хоч якійсь стратегії. Ось, звідки всі наші біди", - зазначив експерт.
Нагадаємо, долар влаштує гривні спекотний листопад, українців попередили, чого чекати від курсу: "найближчим часом..."
Як повідомляла Politeka, долар "порве" гривню, з'явився несподіваний прогноз: "в кінці грудня..."
Також Politeka писала, що долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею