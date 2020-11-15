Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала незвичайний образ в білизні з блискітками

Знаменита модель має яскраву зовнішність, тому з легкістю звертає увагу на себе самими різними сміливими образами. Так як Ебі рекламує білизну з мережив або однієї сіточки, дівчина не соромиться показати зайве і з гордістю демонструє своє тіло.

Ретчфорд почала займатися роботою моделі лише після того, як зрозуміла, що завдяки своїй красі вона може домогтися більшого успіху, ніж на простих підробітках. За досить короткий термін дівчині вдалося стати популярною і прославитися своїми фото в Instagram.

На одному з пікантних кадрів Ебі продемонструвала засмаглі форми у всій красі. Вона одягла напівпрозорий топ із зав'язками на бюсті, який прикрив її груди лише частково. А також білизна, зроблена з сріблястих блискіток.

Стільки ж фото, на якому модель не стала приховувати достоїнств, не залишив фанатів байдужими:

"Із задоволенням робиш це для нас😍 🔥❤️; так, я згоден, це шикарно; така шикарна дівчинка😍 😍 😍 😍; ти занадто красива❤️❤️😍 😍; виглядає чудово💞; в дорозі !!! 🥴 😋 ; алмазні ляльки; красиво😍 😍; дуже красива дівчина😘; ти чудова ... ❤️; Так идеально100%; Так чисто 😍; Вау, круто, завжди шикарно; Красиво👸❤️❤️ muuaaa 💋💋».

Раніше ми писали, що дівчина ділиться досить сміливими фото, так як рекламує білизну і не комплексує з приводу зовнішності. На представлених нею кадрах видно, як вона крутиться перед камерою і хвалиться світлим і досить прозорим білизною, періодично то піднімаючи, то спускаючи лямки.

Ебі виглядала в цей момент вельми привабливо, так як розпустила волосся і виблискувала ідеальною посмішкою після нанесення макіяжу. Незмінний акцент на пухкі губи не залишив шанувальників байдужими.

«Поки я нічого не роблю і думаю, що поставлю товаришів по пошті на швидкий набір 🤔 хлопці, за останні кілька місяців ви стали більш підтягнутими або трохи пухкими? 🙋 🏻 ♀ ️ ",- написала Ебі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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