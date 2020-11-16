Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала, як розважається

На кадрах Маша позує в басейні в жовтому купальнику. Красуня на кількох фото показала, як проводить час. Дівчина на останньому знімку вилізла з води і розвернулася спиною. Дочка співачки без сорому демонструвала пишну п'яту точку, яка була практично не прикрита. Варто відзначити, що дівчині тільки 15 років. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вам подобається коли холодно, або ви віддаєте перевагу спекотне літо ??",- підписала знімки Марія.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Маша, люблю", "Ну і туз", " що? Тут така дилема, зараз листопад, а тут таке", "Фотка красива, але зараз налетять хейтери"," спекотне літо"," Видно, чия дочка", " а що далі будеш постити? Ох...", "Горішок не поганий і ти теж"," холоду і пити каву під ковдрою", "Мама лаятися буде", "це дно, товариші", "зрозуміло що зоряний дитина ,сама вирішить, але млинець тобі 15 років,можна бути скромніше в такому юному віці!", "Жесть, дитина, що ти робиш", " в 15 років зад виставляти? А потім про педофілів розповідають...", "Ноги як у Кендалл, горіх як у Кім)".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Оля Полякова вразила красою, примірявши яскравий концертний наряд.

Так, знаменитість буде присутня на чвертьфіналі в ролі ведучої зоряного балкона. На фотографії красуня позує в яскравому концертному вбранні, який ефектно оголює бездоганне тіло.

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