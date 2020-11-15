Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала незвично пишні форми в бікіні "зебрі"

Пишнотіла модель кожен день показує, як розважається на пляжі або вечірках. Настя дуже любить хвалитися своїми образами і вважає, що її форми виглядають чудово. Неприродно тонка талія при вазі сімдесят кілограм і бюсті шостого розміру зробили дівчину популярною, тому її профіль в Instagram є одним з найбільш обговорюваних серед альтернативних моделей.

Так, на пляжі цього разу Квітко вирішила пограти під час зйомки, влаштованої спеціально для реклами енергетичного напою, представником якого вона є. Дівчина розпустила довгі локони і прогулялася на узбережжі в тонкому бікіні з принтом зебри.

При цьому Настя має намір одягла купальник розміром менше, щоб в черговий раз показати, наскільки великий у неї бюст.

Ось що пишуть шанувальники Квітко:

"Привіт, солодка; які груди матуся; ідеальна моя муза; мені здається, це дуже шикарно, правда; бажаю безмірно красивої жінки !!! ❤ ; можна не продовжувати😂; можу я зробити ковток, дитинко?; Ти жінка моєї мрії 👏; Вибачте, лялечка, з якої Ви планети; яке чудове спокуса; який захват; !Боже мій! !! Яка ти красива !! 😘 🌹 ; У мене дуже хороший стиль».

Раніше ми писали, що дівчина вирішила прогулятися на вулиці і заодно влаштувати рекламу своєму костюму, який вдало підкреслив її фігуру. Настя змогла продемонструвати незвично великі стегна в поєднанні з тонюсенькою талією, що і вразило фанатів.

Як відомо, Настя є популярною альтернативною моделлю, яка співпрацює з магазинами білизни та одягу. Дівчина знімається в досить сміливих фотосесіях, а її великі форми принесли їй чималу популярність в мережі.

Оскільки дівчина за шість років блогерства встигла обзавестися цілою армією фанатів, на новий пост вони відреагували досить бурхливо.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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