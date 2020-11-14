Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з шоу "Орел і Решка" розчарувала шанувальників змінами в зовнішності

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Настя Івлєєва позує в розкритому піджаку і з рожевим пістолетом в руках. На голові у красуні видно корону, а у волосся зірка вплела чорне пасмо.

"Настюшка, така фігура була відпадна, навіщо ти так схудла. Звичайно, головне щоб тобі подобалося. Але якось не дуже стало. І груди пропала" « " а де вони? Я що, сліпий?", "а нерівний загар в області грудей тільки підкреслює це фото", - пишуть користувачі Мережі.

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На опублікованих кадрах Івлєєва показує серію свого нового популярного шоу, в ході якого був запрошений зірка ютуба – Максим Голополосов. Він прославився завдяки шоу "Макс + 100500". На ролику зірка явно без сорому розважається із зіркою.

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