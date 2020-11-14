Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з шоу "Орел і Решка" розчарувала шанувальників змінами в зовнішності
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
Так, на опублікованій фотографії Настя Івлєєва позує в розкритому піджаку і з рожевим пістолетом в руках. На голові у красуні видно корону, а у волосся зірка вплела чорне пасмо.
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"Настюшка, така фігура була відпадна, навіщо ти так схудла. Звичайно, головне щоб тобі подобалося. Але якось не дуже стало. І груди пропала" « " а де вони? Я що, сліпий?", "а нерівний загар в області грудей тільки підкреслює це фото", - пишуть користувачі Мережі.
Як ми розповідали до цього, телеведуча Настя Івлєєва з шоу "Орла і Решки" здивувала шанувальників, приголомшила витівкою в оточенні зоряного блондина
На опублікованих кадрах Івлєєва показує серію свого нового популярного шоу, в ході якого був запрошений зірка ютуба – Максим Голополосов. Він прославився завдяки шоу "Макс + 100500". На ролику зірка явно без сорому розважається із зіркою.
Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
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