Супермодель з Великої Британії Демі Роуз елегантно розляглася на ліжку, ледь не впустивши пишні форми в тісному топі
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Я так рада своїм коротким волоссям. Це було дуже важке рішення, але мені здається, але тепер відчуваю щастя. Це нова я», - зазначила сама модель.
Уточнимо, що Роуз на опублікованих кадрах позує лежачи на ліжку, демонстративно показуючи значні обсяги в тісному топі. При цьому шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик у себе на сторінці в Stories.
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До цього ми розповідали, що відома модель Демі Роуз показала спекотні фото з відпочинку.
Знаменитість, яка полюбила себе, а потім її полюбили користувачі Мережі, постала в новому спокушає образі. Демі продемонструвала свої найапетитніші місця в рожевому халатику.
Зірка позувала на пляжі. Вона присіла на гойдалки, відкинувши тканину з ніжок і блиснувши їх гладкістю. Роуз випрямила спинку, і закинула волосся за вушка, в яких здалися довгі сережки й не тільки.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер