Відома українська актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", заінтригувала шанувальників кадром зі знімального майданчика ще одного популярного проекту

На своїй сторінці в мережі Instagram одна з найуспішніших молодих актрис України поділилася фотографією з підписом "Маргоша 💋" і хештегом " #Папік2 🎬", передає Politeka.net.

На дівчині – блузка з леопардовим принтом і пишними рукавами в три чверті довжини, підхоплена чорним поясом з пряжкою золотого кольору. Волосся актриси накручене і хвилями спадає на плечі. Вона дивиться в сторону і немов щось обмірковує.

Відзначимо, що в такому вбранні актриса виглядає вульгарно, ніби тільки вирвалася з 90-их.

За перші півгодини після публікації фото зібрало понад дев'ять тисяч лайків.

"Вааай яка 🔥 ❤", "яка ж красива😍 😍 😍", "красуня😍 😍", "прекрасна😍 😍❤️", "шикарна ❤️❤️❤️❤️😘", "красива ♥️", "Милаха така !!!💖 💖 💖", "Боже яка красуня💖 💖 💖", " яка мила", "немає такої другої на світі жінки! Загадкова і неповторна✨ завжди приємно бачити😊 💕", "красуня ти прекрасна😍 😍 🔥", – не шкодують компліментів шанувальники, які з нетерпінням чекають виходу другого сезону серіалу "Папік".

Раніше Ганна захопила фанатів жіночністю на новому фото. Вона позувала в легкій сукні. Красуня залишила волосся розпущеним, закинувши голову назад. На кількох чуттєвих кадрах Ганна показала свою фігуру в променях світла. Знімки вийшли ефектними і спокусливими.

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