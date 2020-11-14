Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила зовнішнім виглядом на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому позувала в блискучому золотистому міні-бікіні. Чері зняла спокусливе відео, показавши всі свої найсоковитіші місця.

Спочатку красуня стояла передом до камери, показуючи свої пружні великі "м'ячики". Дівчина стискала їх руками, що привело в захват шанувальників.

Потім Ана повернулася спиною, і продемонструвала свою «п'яту точку», яку прикривала лише смужка від трусиків. В кінці відео модель пірнула у воду. Варто відзначити, що відео було знято на заході сонця, що додало йому особливого шарму. Тіло зірки в променях сонця здавалося ще солодше.

"Залишайся золотим! Дивіться чудовий контент з моєї поїздки на Мальдіви!",- підписала фото зірка.

Менш, ніж за годину, її відео подивилися більше 20 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Така красива", "щасливих вихідних тобі теж, дорога Ана", "це так до біса гаряче", "чудова", "сяюча", "шикарна жінка, просто приголомшлива", "як завжди сама сліпуча і приголомшлива, і чуттєва, і красива", "чудова", "яка жінка", "місце моєї мрії", - пишуть користувачі Мережі.

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