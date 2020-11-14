Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася пікантною фотографією, на якій показала свій вогник

Знаменитість оприлюднила новий знімок у своєму Instagram-акаунті, передає Politeka.net

Як відомо, кумир молоді не соромиться демонструвати свою чудову фігуру в яскравих, стильних, зухвалих, а часом і відвертих нарядах.

На новому фото співачка представлена в нижній білизні. На ній надітий бюстгальтер шоколадного кольору, пояс, панчохи і трусики. Поверх красуня накинула чорне пальто, а в руках Дорофєєва тримає запальничку на ланцюжку. Розпущені локони спадають по плечах.

У підписі до відвертого знімка зірка повідомляє про те, що готується випустити свій перший сольний трек і тонок натякає на його назву.

Треба сказати, що від такого виду у чоловіків побігли мурашки по шкірі. Фанати втрачають дар мови і в черговий раз захоплюються своїм кумиром. Не стрималася і співачка Віра Брежнєва, яка також прокоментувала знімок.

"Афігеть афігеть афігеть😍 😍 😍 🤤", "запальничка", " Ждемс", "

Дякую за вчорашній концерт❤️ любимо сильноооооо ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "вогонь", "просто ікона",", - висловилися в мережі.

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