Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки у світі", блиснула ідеальним виглядом ззаду
Скандинавська красуня набирає все більше популярності в мережі, завдяки своїй чарівній посмішці та шикарній фігурі, пише Politeka.net.
У своєму Instagram блондинка регулярно публікує одні з найспекотніших знімків. Цього разу Осланд постала в сірому спортивному костюмі, який прийшовся по її ідеальній фігурі.
Модель позувала напівбоком до фотографа, щоб той відобразив її найдосконаліші місця з вигідного ракурсу.
Тканина легінсів обтягнула пружні сідниці, виділивши їх завидний об`єм. Сірий топік відмінно виглядав на грудях знаменитості.
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Красиві прикраси завершили образ.
Осланд дивилася в камеру і посміхалася, показавши білі зуби.
"Люблю ці вулиці Перта🥰 🌳", - написала зірка, яка сфотографувалася на одній з вулиць столиці штату Західної Австралії.
Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень, відзначаючи розкішну фігуру і зовнішність в цілому.
"Затьмарила всіх", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Хільде Осланд позувала в ніжно-рожевому бікіні. Зірці вдалося отримати сотні позитивних відгуків, так як вона знаходиться у відмінній формі і трендовий купальник з безліччю тонких зав'язок зробив її образ більш примітним.
Раніше повідомлялося, що Хільде Осланд вразила кадрами в персиковій білизні, при цьому доповнювали її наряд з мереживною вишивкою звичайні окуляри в стилі «дорослої вчительки» і червона книжка в руках з тонкою палітуркою.
Нагадавши,
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