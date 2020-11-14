Ця зірка зведе з розуму будь-кого

Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки у світі", блиснула ідеальним виглядом ззаду

Скандинавська красуня набирає все більше популярності в мережі, завдяки своїй чарівній посмішці та шикарній фігурі, пише Politeka.net.

У своєму Instagram блондинка регулярно публікує одні з найспекотніших знімків. Цього разу Осланд постала в сірому спортивному костюмі, який прийшовся по її ідеальній фігурі.

Модель позувала напівбоком до фотографа, щоб той відобразив її найдосконаліші місця з вигідного ракурсу.

Тканина легінсів обтягнула пружні сідниці, виділивши їх завидний об`єм. Сірий топік відмінно виглядав на грудях знаменитості.

Красиві прикраси завершили образ.

Осланд дивилася в камеру і посміхалася, показавши білі зуби.

"Люблю ці вулиці Перта🥰 🌳", - написала зірка, яка сфотографувалася на одній з вулиць столиці штату Західної Австралії.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень, відзначаючи розкішну фігуру і зовнішність в цілому.

"Затьмарила всіх", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Хільде Осланд позувала в ніжно-рожевому бікіні. Зірці вдалося отримати сотні позитивних відгуків, так як вона знаходиться у відмінній формі і трендовий купальник з безліччю тонких зав'язок зробив її образ більш примітним.

Раніше повідомлялося, що Хільде Осланд вразила кадрами в персиковій білизні, при цьому доповнювали її наряд з мереживною вишивкою звичайні окуляри в стилі «дорослої вчительки» і червона книжка в руках з тонкою палітуркою.

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