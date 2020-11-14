41-річний шоумен, співведучий шоу "Вечірній Ургант", а також зірка Comedy Club Дмитро Хрустальов потрапив до реанімації

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив ряд російських, включаючи «Комсомольську правду».

Відзначається, що в даний момент артист знаходиться в лікарні, за його життя борються лікарі. Відомо, що Хрустальова підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У нього діагностували китайський вірус. Повідомляється, що шоумен потрапив до лікарні Сестрорецька, недалеко від Санкт-Петербурга.

Колега Хрустальова, ведучий шоу "Вечірній Ургант" Іван Ургант підтвердив госпіталізацію зірки. Він заявив, що Дмитру стало погано. Зараз лікарі з'ясовують, що з ним.

Нагадаємо, що Дмитро Хрустальов став відомий під час виступів у команді КВК «збірна Санкт-Петербурга». Після він світився в Comedy Club, а також був ведучим Comedy Woman. До речі, Хрустальова пов'язували стосунки із зіркою шоу Катериною Варнавою.

Нещодавно в інтерв'ю Хрустальов зізнався, що страждав від алкоголізму. Зараз чоловік у зав'язці. Він щасливий з українською артисткою Марією Гончарук, яка прославилася після участі в шоу «Хочу в ВІА Гру».

До речі, нещодавно з діагнозом китайський вірус госпіталізували ще одного коміка, Сергія Свєтлакова. У шоумена виявилися вражені легені.

Нагадаємо, що Дмитро Хрустальов, який зізнався в алкоголізмі, крутить любов з українською співачкою-красунею: могла співати у Меладзе.

Як повідомляла Politeka, що Ургант їдко потролив Лукашенка і його сина Колю, відео облетіло мережу: "було б тобі 15...".

Також Politeka писала, що Дмитро Хрустальов одружився на красуні з "ВІА Гри": гарячі фото українки.