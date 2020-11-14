Від такого знімка стає гаряче навіть у найпрохолодніший день!

Київська модель Альона Омович вирішила допомогти шанувальникам скрасити холодну суботу своїм черговим гарячим фото

Красуня опублікувала знімок, зроблений вранці на кухні, й опублікувала його на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото вона позує в червоному мереживному боді, повернувшись до камери боком і тримаючи в руках газету. Як видно на кадрі, білизна абсолютно не приховує достоїнств Олени: пишної п'ятої точки і грудей шостого розміру.

Ракурс обраний так, що і без того нереальна талія дівчини здається ще більш тонкою, а сідниці – ще пишнішими.

Ранковий образ доповнює яскравий макіяж, де основний акцент зроблений на губи: вони покриті яскраво-червоною помадою.

Волосся Омович зібрала в пучок на потилиці, продемонструвавши свої вилиці і красиву шию.

Вона поцікавилася у фоловерів, з чого починається їх ранок, попросивши бути оригінальними.

У коментарях підписники моделі розповіли про те, яким бачать свій ідеальний ранок, а також знайшлися ті, хто запідозрив красуню в зловживанні фоторедактором для отримання ще більш ефектною картинки.

"Стіна попливла" , "в Києві нині спекотно", "Оленка як завжди дуже шикарна" "раджу уважніше редагувати фото, а то у вас меблі і стіна попливли разом з талією вправо", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👙👙💋💋💋💋💋💋💖", – пишуть під публікацією.

Відзначимо, що заради ідеальної фігури Олена не тільки збільшила бюст і сідниці. Вона також дотримується правильного харчування, щоб її вага не перевищувала 45 кг при зрості 170 см.

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