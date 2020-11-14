Російська співачка Крістіна Орбакайте на радість фанатам покрасувалася зі своєю 8-річною дочкою Клавдією

Знімок з'явився на фан-сторінці, присвяченій старшій дочці російської співачки Алли Пугачової в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, восьмирічна Клавдія Земцова-третя, наймолодша дитина 48-річної Христини Орбакайте. Вона ж-єдина внучка Примадонни. Дівчинка вчитися в одній з елітних американських шкіл. У США також працює її батько-бізнесмен Михайло Земцов і фактично артистка Крістіна Орбакайте живе на два будинки.

На фото дочка і внучка Пугачової відображені в практично однакових одежах чорно-білих тонів, які так модно зараз одягати. Дівчинка і мама вбралися в чорні блузки з ажурним коміром під горло, поверх Христина одягла білий кардиган, а малятко шубку. Свій стильний лук співачка доповнила чорним капелюшком, а волосся Клавдії були розпущені. Мама з донькою мило посміхалися на камеру.

"Красуні 😘❤️", - написали на фан-сторінці.

Шанувальники прийшли в захват і закидали парочку захопленими відгуками.

"Красуні!!!", "Яскраві дівчатка", "красуні-симпатюльки", пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що сімейний знімок Орбакайте викликав фурор в мережі.

На знімку Крістіна Орбакайте в яскраво-червоній вечірній сукні відображена поруч з 8-річною Клавою, притримуючи дочку за руку. Виконавиця довершила свій святковий образ великими сережками-перлинами. Дівчинка ж вбралася в платтячку кремового кольору, а волосся скріпила шпилькою.

Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".

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