Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) заворожила бюстом в міні-бікіні

Зірка демонструє без сорому свої об'єми в сміливих бікіні, пише Politeka.net. Цього разу красуня натягнула на свою розкіш маленький купальник з принтом шкіри змії, тільки блакитного кольору.

У такому вигляді модель постала вдома, мабуть, плануючи вийти позасмагати.

Маленькі трикутники тканини натягнулися на найтонших бретельках. Великі принади виглядали дуже спокусливо і від них ніяк неможливо було відірватися. Крім того, модель похвалилася неймовірним виглядом ззаду.

Струнка талія і плоский живіт, а також красиві стегна - в цій фігурі все неймовірно прекрасно.

Маленький ледве помітний ланцюжок на шиї поблискувала на світлі і спускався тонкою лінією по декольте.

Модель закинула хвилясті локони набік і дивилася в камеру, посміхаючись.

"Мені явно нічого надіти💁 🏻 ♀️", - підписала знімки зірка.

За 16 годин пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель приємними повідомленнями.

"Вау-вау-вау!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в блузі, яку розстебнула і показала свої ідеальні округлості у всій красі.

Пишні груди "влаштувалася" під шовковою тканиною, остання красиво лягла на оголеному бюсті, підкресливши його ідеальний об`єм.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега була одягнена в мініатюрне бікіні, яке насилу могло прикрити її апетитні форми. Дівчина вирішила додати вогника і застигла в непристойній позі, щоб фоловери могли розглянути найсолодше.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега в мікро-бікіні звела з розуму не тільки поглядом:"Ласкаво просимо в моє лігво".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега влаштувала гаряче тренування з подружками у дворі:"ракети".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега ледь не розірвала бікіні пишними принадами:"гаряча дівчинка".