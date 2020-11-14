Модель і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показав гарний осінній знімок і поділилася секретами краси і молодості

Нова публікація з'явилася в її особистому Instagram, передає Politeka

Володарка титулу" Міс-Україна " знає, як доглядати за своєю зовнішністю, щоб її шкіра і волосся завжди виглядали приголомшливо в будь-який час року. Свій пост вона проілюструвала знімком в осінньому образі. Модель попозувала на фото в бежевому пальто, кепці і білій водолазці, а в руках вона тримала пожовклий лист. Родзинкою знімка став пронизливий погляд красуні і її чарівна посмішка.

За словами Кучеренка, в холодну погоду і під час пандемії надважливо стежити за своїм здоров'ям.

"Я відмовляюся від всієї косметики, яка матує і сушить. Шкіра і так страждає від вітрів, перепадів температур і сухого повітря в приміщеннях», - написала вона.

Дівчина зазначила, що часто робить живильні маски. А перед тим, як починати робити зачіску гарячими приладами, ніколи не забуває про засіб термозахисту. ⠀

"Перед виходом на вулицю завжди наношу на обличчя захисний крем. Він так і називається «»Бар'єр". Кладу його, як "захисну стіну», і під макіяж, щоб косметика не потрапляла вглиб", - зазначила вона.

Також красуня взяла за правило відразу змивати грим, як тільки закінчилися зйомки. Водостійку косметику вона знімає натуральним маслом, потім вмивається крем-піною, а після тонізує лосьйоном.

«Зволоження. І ще раз воно! Від голови до п'ят) у мене від холоду найбільше страждають руки, які і влітку завжди холодні)) допомагають крем або молочко для рук і тіла, а для обличчя - маска і сироватка. ❤️Коли від вітру і холоду потріскалися губи, то у мене є свій лайфхак - я змащую їх на ніч ... медом! Повірте, працює ідеально. І спати солодко)", - написала вона.

Раніше ми розповідали, як Олександра Кучеренко вразила одкровеннями і зізналася, як змінилося її життя.

«Зізнатися. Я нарешті полюбила осінь)) теплої і радісної неділі всім», - написала Кучеренко в підписі до знімка.

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