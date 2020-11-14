В Україні курс долара в найближчий тиждень може порадувати українців

Враховуючи дані про нових заражених коронавірусом в Україні, які перевищили 12 тисяч осіб на добу, стає очевидно, що країна може в будь-який момент піти на жорсткий карантин, що вплине на курс валют.

Так, аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував для журналістів Обозревателя, що гривня незабаром завдасть удару по долару і він значно послабить свої позиції.

За його словами, в найближчий тиждень долар може знизитися з 27,17 до 27,1 гривень за долар - схоже пора буде бігти в обмінники. Тим не менш. він уточнив, що найближчим часом гривня буде рухатися під впливом різноспрямованих факторів в діапазоні 28,1-28,25 гривень за долар.

"По суті, валютний ринок намагається визначити як адаптивний карантин і карантин вихідного дня вплинуть на споживчий ринок і попит на імпорт. Оскільки на вихідні дні припадає понад 50% виручки непродуктових рітейлерів і сектора роздрібних послуг, очевидно, що попит впаде", – пояснює аналітик.

Також раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 14 листопада "паралізує" гривню, яка після вихідних боляче вдарить по долару і євро.

Курс валют від НБУ 14 листопада буде таким: 100 доларів – 2819,63 грн; 100 євро - 3326,6 грн.

Вистачить сил в української гривні й на російський рубль, який буде опущений до рівня 3,6485 за десять купюр.

Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки.

Як повідомляла Politeka, зрив поставок готівкового долара підірвав курс гривні, що зараз відбувається в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.