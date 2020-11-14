Дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, в черговий раз здивувала соцмережі новими фото і своєю задумкою, якою вона поділилася з фанатами

Як передає Politeka.net, цього разу дівчина опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала у відвертому осінньому образі.

На зірці-коротке плаття бежевого кольору, що оголює стрункі спокусливі ноги Анни, чорна шкіряна куртка і чорні півчобітки. На голові у Заворотнюк-чорна, теж шкіряна кепка.

Знаменитість запропонувала своїм шанувальникам пограти в"лайки".

"Bonjour🥐 L I K E T I m E піднімемо активність профілю за дві хвилини?✨

🤍ставте лайк на 4 моїх останніх поста

🤍 пишіть» хочу лайки " під цим постом

🤍ставте 5 лайків тому, чий коммент зверху

🤍і лайки від мене найактивнішим

🤍граємо чесно", - підписала знімки вона.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанати жваво відгукнулися на цю пропозицію і засипали коментарі лайками, а також захопленнями від зовнішнього вигляду Анни.

"1-е фото-стартова позиція для польоту, в щойно побачену круасанну:))) Я люблю тебе по-французьки😀", - написали шанувальники дівчини.

Раніше ми повідомляли, що Анна Заворотнюк позувала в білій футболці і в'язаній вовняній жилетці молочного відтінку, а також шкіряних чорних штанях. З ідеально укладеним розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і сонцезахисними окулярами в руках Анна стояла біля осінньої інсталяції: на зваленій в купу соломі лежали помаранчеві гарбузи різного розміру і форми.

"З дарами осені остав залишайте осінні смайли в коментарях🎃 🍁 🍂 🍄", - підписала фото зірка.

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