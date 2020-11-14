Любителям культувого серіалу " Свати» повідомили приємну новину

Вона пов'язана з актрисою Людмилою Артем'євою, яка виконала роль Ольги Ковальової в популярному серіалі. Приємну звістку повідомила колега по фільму актриса Тетяна Кравченко на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka

Так, стало відомо, що Людмила Артем'єва відкрила свою кулінарну сторінку в соціальній мережі.

Тепер фанати зможуть радіти не тільки знімками своєї улюблениці, а й спробувати приготувати різні смаколики за простими рецептами.

"Актриса Людмила Артем'єва відкрила кулінарну сторінку зі своїми рецептами 👉 🏻 @foody.тому всі, хто чекали, Підпишіться❤️», - написала Тетяна Кравченко.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явився рідкісний кадр

зі зйомок фільму "Свати", в якому зображені Людмила Артем'єва і Тетяна Кравченко. Це можна зрозуміти по тому, що навпроти неї і Тетяни Кравченко, якій в серіалі дісталася роль полюбилася глядачам Валюхи Будько, встановлена кінокамера.

Актриси сидять поруч за столом і щось обговорюють. На столі стоїть комп'ютер і розкидано багато паперів з ручками. Татяна, що сидить за клавіатурою щось гаряче доводить Людмилі, причому, Артем'єва явно незадоволена. Її обличчя аж перекосило, фанати звернули увагу на гримасу знаменитості.

"З Тетяною Кравченко 😍", - коротко підписала кадр Артем'єва.

Нагадаємо, що головних зірок " Сватів "підловили за незвичайним заняттям, Артем'єву аж перекосило:" молодці, дівчатка!"

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