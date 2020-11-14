ПриватБанк продовжує створювати українцям непотрібні проблеми, клієнти банку масово скаржаться в мережі
Так, одна з клієнток фінансової установи на сайті Мінфін розповіла про те, що обслуговується в цьому банку вже багато років. За її словами, донедавна користуватися інтернет додатком "Приват24" було дуже зручно, інформує Politeka.
"Керівництву банку прийшла в голову "відмінна" ідея посилити систему безпеки за допомогою "інтелектуальної" системи. Тепер, щоб підтвердити будь-який платіж з карти потрібно зателефонувати за номером 3700 (незважаючи на те, що вже підтвердила його по вхідному дзвінку з банку). Довелося пройти допит з пристрастю від оператора, який включав в себе питання про дівоче прізвище мами, дати народження членів моєї сім'ї, їх імена та прізвища та багато іншого. Мало аж не до групи крові мого діда", – скаржиться жінка.
Клієнт банку уточнює, що на її претензію в приваті їй відповіли, що виключити цей пункт неможливо.
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"Я вважаю це знущанням над клієнтами і неповагою до їхнього часу. Думаю, співпрацю з даним банком пора припиняти", – підсумувала розгнівана жінка.
У банку відповіли на цю претензію, мотивувавши настільки ретельну перевірку тим, що дана процедура нібито спрямована для протидії шахрайству.
У самому ПриватБанку вже неодноразово попереджали про активізацію шахраїв, які цілеспрямовано атакують клієнтів банку.
Так, нещодавно в Instagram була створена фейкова сторінка нібито Приватбанку, в якому "розігрували" призи.
"Приватбанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними і не передавати шахраям гроші або персональні дані», — говорилося в повідомленні.
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.
Як повідомляла Politeka, термінали ПриватБанку не приймають частину грошей, кошмар українців став дійсністю.
Також Politeka писала, що списання "дитячих" грошей у Приватбанку, повернення коштів під питанням: "минуло півроку, але...".