Є зірки, які з роками стають тільки гарніше

Погляньмо на знаменитостей, які сильно змінилися з тих часів, як тільки почали сходити на "зоряний Олімп", пише Politeka.net.

Зараз цією артисткою захоплюються мільйони жінок і чоловіків, а її ім'я вже стало брендом - Віра Брежнєва починала свою співочу кар'єру в групі "ВІА Гра" у 2002 році. Мода і стиль зірки був зовсім іншим, що можна побачити за старими фото.

Після того як артистка вийшла з групи, вона стала віддавати перевагу більш стриманим нарядам і спокійному макіяжу.

Колишня "віагринка" Анна Седокова з віком стає тільки красивіше. З "простушки" артистка перетворилася на справжню фатальну красуню.

Зірка "Дому-2" Ольга Бузова сильно змінилася після виходу з проєкту. Дівчина зараз стала шатенкою, та й походи до косметологів не залишилися непомітними від пильних поглядів шанувальників.

Телеведуча Ксенія Собчак також помітно змінилася з віком. Красуня поміняла стиль і стала виглядати менш розкуто, та й макіяж став більш стриманим.

Світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян після походів до косметологів і декількох пластичних операцій нарешті домоглася ідеальних результатів. Зараз красуня виглядає просто неймовірно.

Хто посперечається, що нев'януча співачка Дженніфер Лопес виглядає зараз ефектніше, ніж в молодості. Ця зірка з досконалими формами дасть фору молодим.

Нагадаємо, Анна Седокова позувала поруч з чоловіком, Янісом Тіммою, в червоній сукні з відкритими плечима і грудьми, а також з бічним розрізом, який доходить практично до пояса наряду.

Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".

Як повідомляла Politeka, розкута Седокова в тісному вбранні ледь не впустила "близнючок": сліпучі кадри.

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