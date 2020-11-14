Зірка "Жіночого кварталу" і його "золотий" голос Марта Адамчук в черговий раз довела, що для того, щоб захоплювати, не обов'язково роздягатися до трусів й епатувати відвертими знімками

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна зірка поділилася чорно-білим знімком, на якому постала перед шанувальниками в мега стильному і жіночному образі, передає Politeka.net.

На ній – чорна водолазка і темні широкі штани, підхоплені ременем, крій яких підкреслює тонку талію артистки. Виглядає Марта, як справжня королева стилю!

В руках вона тримає фотоапарат зі спалахом і має дуже задоволене обличчя.

У підписі до публікації Адамчук розповіла про нове світло для створення стильних кадрів, оскільки вже давно зарекомендувала себе приголомшливим фотографом.

"Неймовірна п'ятниця, 13-е!", – написала в кінці публікації ця яскрава брюнетка.

У коментарях шанувальники творчості зірки і просто друзі відзначили, що з нетерпінням чекають нових фотошедеврів від неї.

Раніше ми розповідали про те, що Адамчук поділилася свіжим фото, на якому постала в несподіваному образі.

Брюнетка позувала на портретному фото, підкинувши обидві руки. На ній був класичний чорний піджак і довгі атласні рукавички. Шию і зону декольте дівчини прикрасили масивні намиста бордового і металевого відтінків.

Але головною "родзинкою" образу Марти став незвичайний аксесуар на обличчі: замість захисної маски Адамчук начепила мотузочку з пір'ям темно-червоного і чорного кольорів.

"Трендовий колір листопада :)", – підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

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