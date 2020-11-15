Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила відвертим луком в соцмережах

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, співачка показала короткий відеоролик, на якому вона вбралася в таку відверту сукню, що у фанатів перехопило дух.

Кароль в чорній сукні походжає перед камерою. Виріз у наряду такий глибокий, що прекрасно видно високий бюст виконавиці. Також оголеними залишаються і плечі Тіни. Відбувається все це під звуки композиції співачки під назвою "Небо".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль (@tina_karol)

Фанати всього за 50 хвилин поставили під публікацією понад 20 тисяч лайків і залишили велику кількість коментарів

"ох вже цей погляд🤤😍 😍😍😍 Шикарна 😍 ДІВА Дуже красива і найулюбленіша💖🔥💋 Шикарна 😻немає слів 💥✨ Прекрасна Богиня 😍 Це був самий афигенный образ😍😍😍🔥🔥🔥❤️ Яка Ви шикарна жінка 🖤 Неймовірне сукню, вам дуже йде! Найкраще в цьому сезоні танців 👍 💃 охххх держите тримайте мене шик 🔥 🔥 🔥 🔥 Тіна, ми хочемо більше укладок з прямим проділом! 😻 Без зайвих слів більше овацій, більше краси, більше натхнення, ти-це муза, втілення краси, ти це Надія це Віра Тіна це ти❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ чудова, чарівна,принадна, Божественна, ніжна, витончена поставою, немов Лебідь, гордовита, весела і казково красива! Як сонечко, промениста і світла, в любов і щастя святково одягнена, очі Твої як зірочки небесні, ви , без сумніву, сама чудова.❤ ️ Горячая гаряча Тіна увійшла в Чат* обож обожнюю цей образ 😻 Тіночка, ми чекаємо фотографії💜 😻 😻", - написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль відверто розповіла про образу, яку не може забути. Так, зірка розповіла в програмі" життя великих людей "про момент, коли один з номерів" Кварталу 95 " образив її.

"95 Квартал" частенько жартував про Тіну Кароль, але їх номер-пародія на популярну пісню "Ноченька" образив її найбільше і зробив артистці неприємно.

"У них була сценка про пісню "Ноченька". У той момент я не те, щоб образилася, але було неприємно. Хоча нічого такого там не було. Пізніше хлопці говорили мені:"Тіна, ми нічого такого не мали на увазі". Трохи пізніше я навчилася сприймати такі номери легше і спокійніше", - зізналася Тіна Кароль.

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