Діти найбільш обговорюваної пари російського шоу-бізнесу Алли Пугачової і Максима Галкіна продовжують захоплювати
Пародист і телеведучий Максим Галкін регулярно показує своїх діточок 7-річних Лізу і Гаррі, народжених сурогатною матір'ю.
Зіркові батьки багато вкладають у розвиток своїх дітей. Малюки ростуть розумними, талановитими і невибаленими, незважаючи на високий достаток сім'ї, передає Politeka.net
Цього року двійнята пішли в школу і радують своїми здібностями не тільки Аллу Пугачову і Максима Галкіна, але їх шанувальників.
У розділі "сторіз" Інстаграма чоловік Пугачової вирішив показати миле фото зі своєю дочкою, зроблене з ранку.
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У кадрі Максим в білому домашньому халаті позує разом з Лізою, яка, по всій видимості робить уроки, так як в руках вона тримає планшет. Вона щось запитала у свого батька, а той їй відповів, і швидше за все правильно, тому що Ліза залишилася задоволеною.
"Тато з ранку все знає", - йдеться в підписі.
Користувачі мережі не змогли що-небудь сказати, так як знімок розміщений в «сторіс», де як відомо коментарі відключені.
До цього ми повідомляли, що маленький син Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі підкорив зоряним шармом на шкільній лінійці
На кадрах можна побачити, як Гаррі і Ліза в суворій шкільній формі виходять на лінійку. При цьому хлопчика веде за руку якась жінка, ймовірно-вчителька. У якийсь момент Гаррі дивиться прямо в камеру, що знімає його, а потім посміхається і підморгує. Виглядає він при цьому як справжня знаменитість.
Нагадаємо, що семирічна сестра Орбакайте Ліза Галкіна приміряє весільні вбрання: "вже нареченого підібрали?", фото нареченої.
Як повідомляла Politeka, син Пугачової і Галкіна підкорив стильним виглядом поруч з яскравою сестричкою: "перетворюється в...".
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