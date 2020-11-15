Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе крупним планом

54-річна знаменита українка похвалилася нев'янучою красою, зробивши кілька селфі на вулиці, передає Politeka.net.

Актриса позувала в коричневому пальто і светрі. Вона розпустила світле волосся.

Гарний погляд підкреслили пишні вії і темна стрілка на повіках.

Ольга посміхалася з рожевою помадою на губах.

"Відчувається подих зими️️🌬...",- написала знаменитість.

За п'ять годин пост зібрав майже 4000 лайків.

"Оля, ви красива жінка і прекрасна артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У мене немає слів, ти приголомшлива ❤️❤️", " красуня😍 💐 🔥", " Оля, Вам давно пора розкривати свої секретики омолодження та догляду. Ви так чудово виглядаєте! ❤ ️ 👏 👏 ", "очі-дзеркало душі! А в ваших очах стільки думок😌 🙂 🙂", "ви така красива жінка", "а ви, Оля, як завжди, дуже хороша в усі пори року!", "Чудова жінка🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська похвалилася в сторіз Instagram фотографією зі старшою дочкою Антоніною.

На знімку Тоня Паперна позує поруч зі знаменитою мамою. Схожість двох красунь зразу ж кидається в очі: обидві біляві, мають правильні риси обличчя, і також посмішки матері і дочки дуже схожі. Одним словом, вони як сестри.

Нагадаємо, Ольга Сумська, незважаючи на розписаний графік, знаходить час на те, щоб провести теплий вечір разом з чоловіком і своїми друзями.

На одному з фото артистка позувала разом з Віталієм Борисюком. Пара посміхалася, притулившись один до одного і посміхалася.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Як повідомляла Politeka, "ганебні" фото 17-річної Ольги Сумської облетіли мережу: українці в захваті, але режисери...

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».