Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе крупним планом
54-річна знаменита українка похвалилася нев'янучою красою, зробивши кілька селфі на вулиці, передає Politeka.net.
Актриса позувала в коричневому пальто і светрі. Вона розпустила світле волосся.
Гарний погляд підкреслили пишні вії і темна стрілка на повіках.
Ольга посміхалася з рожевою помадою на губах.
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"Відчувається подих зими️️🌬...",- написала знаменитість.
За п'ять годин пост зібрав майже 4000 лайків.
"Оля, ви красива жінка і прекрасна артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У мене немає слів, ти приголомшлива ❤️❤️", " красуня😍 💐 🔥", " Оля, Вам давно пора розкривати свої секретики омолодження та догляду. Ви так чудово виглядаєте! ❤ ️ 👏 👏 ", "очі-дзеркало душі! А в ваших очах стільки думок😌 🙂 🙂", "ви така красива жінка", "а ви, Оля, як завжди, дуже хороша в усі пори року!", "Чудова жінка🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Сумська похвалилася в сторіз Instagram фотографією зі старшою дочкою Антоніною.
На знімку Тоня Паперна позує поруч зі знаменитою мамою. Схожість двох красунь зразу ж кидається в очі: обидві біляві, мають правильні риси обличчя, і також посмішки матері і дочки дуже схожі. Одним словом, вони як сестри.
Нагадаємо, Ольга Сумська, незважаючи на розписаний графік, знаходить час на те, щоб провести теплий вечір разом з чоловіком і своїми друзями.
На одному з фото артистка позувала разом з Віталієм Борисюком. Пара посміхалася, притулившись один до одного і посміхалася.
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
Як повідомляла Politeka, "ганебні" фото 17-річної Ольги Сумської облетіли мережу: українці в захваті, але режисери...
Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».