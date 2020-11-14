Відома російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала сміливим образом, розмістивши нові фото в соцмережах

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Чехова показала, як розслабляється на Мальдівах. Зірка сидить біля бунгало в одному червоному купальнику і сонцезахисних окулярах і п'є коктейль. Перед нею - рясний сніданок, ззаду видно пожовклі пальми.

Судячи з усього, у Чехової романтичний настрій, це випливає з поста, яким знаменитість підписала кадр.

"Доброго ранку! Навіть якщо воно не добре, якщо сумом, як кмином, рясно присмачено, Виморочено, вистраждано, як тісто замішано. Доброго ранку вам, повний кульок відважаю! З посмішками ніжними, поцілунками оперізують, і з чортенятами, нахабно в очах танцюють. З чаєм гарячим, з тостами і вареннями. Доброго ранку вам, доброго Воскресіння. Все у нас з вами, в кінцевому рахунку влаштується, серце набіситься і, як завжди, заспокоїться, щастя наздожене, наздожене, захопить в заручники, диво змусить повірити нас в неможливе! Буде і сонце і вітер, пестить волосся... Будуть у нас нескінченні білі смуги!!!"–- підписала кадр Анфіса своїми віршами.

Фанати в комменаріях захопилися новим образом своєї улюблениці.

"Спасибі за чудовий вірш! Взагалі люблю всі твої вірші 😍 і, звичайно ж, фото! На Мальдівах добре: їм, лежу, хочу ешшо. А в Сибіру мерзнуть тити...на Мальдіви заберіть!!!! Доброго ранку Доброго ранку!🌼 Які фарби👍 🍒 🌈 🍉 🍍 чудово сказано❤ ️ відразу так тепло стало 🌹 Доброго ранку!!! Чудово і слова і фото QUEEN як.ж красиво! Життя вдалася ваш ранок не Dобрим бути не може 😉 🌹 не доброю тільки можете бути ви 🔥 супер Анфіса 👍 👍 👍 так по фіг...завжди були і є красивою і сексуальною🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗...жіноча краса, це сила💪 💪 💪 💪 💪 мені навіяло саме літню неділю 👍 спасибі 👍 дуже в тему, спасибі! Доброго ранку!❤️ Ох сподіваюся це не ваш сніданок, а тільки атрибут для фото. Назва такого сніданку-вітаю ваші вірші! Вони просто творіння космосу Бенкет під час чуми", – написали вони.

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На кадрі Чехова позує тільки в трусиках, а ліфчик вирішила зняти. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон однією рукою, а другою прикривала бюст. Можна помітити, що Анфіса не любить засмагати без білизни, адже груди були набагато світліше тіла. Телеведуча розповіла, що зібралася йти на масаж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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